Sport x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Sport e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1), pela 26ª rodada. O jogo será às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife.

O Leão da Ilha é o último colocado com 14 pontos e vem de derrota para o Fortaleza.

Já o Fluminense, é o 8º com 34 pontos e vem de vitória contra o Botafogo.

ONDE ASSISTIR

Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Léo Pereira e Lucas Lima; Ignacio Ramirez.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Serna; Cano.



Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques(SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)