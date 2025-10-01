Sport x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações
Partida válida pela 26ª rodada da Série A
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:57)
Sport e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1), pela 26ª rodada. O jogo será às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife.
O Leão da Ilha é o último colocado com 14 pontos e vem de derrota para o Fortaleza.
Já o Fluminense, é o 8º com 34 pontos e vem de vitória contra o Botafogo.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sport
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Léo Pereira e Lucas Lima; Ignacio Ramirez.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Serna; Cano.
Arbitragem:
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Daniel Luis Marques(SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Assuntos Relacionados