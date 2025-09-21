Sport x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

O Corinthians enfrenta o Sport pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília). A partida será na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Timão tem 29 pontos e está em 10º na Série A. Já o Leão da Ilha tem 11 pontos e está em 20º.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT:

Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo; Crhistian Rivera, Matheusinho e Zé Lucas; Chrystian Barletta, Derik Lacerda e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS:

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)