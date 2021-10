Sport x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (9), às 16h30, Sport e Corinthians entram em campo pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, Pernambuco.

Com duas vitórias seguidas, o Sport busca mais uma vitória para sair da zona do rebaixamento, ainda que dependa de tropeços de concorrentes. Atualmente, o clube pernambucano está na 19ª colocação, com 23 pontos.

Já o Corinthians faz parte do grupo de clubes que busca vaga no G4 do Brasileirão. O time comandado por Sylvinho tem 37 pontos, na 5ª posição da tabela. Precisa vencer para não se distanciar do pelotão de cima.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo, SporTV e Premiere.

Palpites

Escalação

Sport: Mailson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Marcão, José Welison, Hernanes, Everaldo, Gustavo e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

Sport x Corinthians

Estádio: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, Pernambuco

Horário: sábado (9), às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo (DF)

VAR: Daniel Nobre (RS)

