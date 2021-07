Sport x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ao vencer o Athletico/PR com gol aos 53 do 2ºtempo no Castelão no último sábado, o Ceará alcançou o G8 da Série A, ostentando uma marca de 8 jogos invicto na elite, um recorde em sua história. A sequência, é um indicativo de que o time está no caminho certo, vem se consolidando na competição e pode sonhar com algo mais. Transitar na parte de cima da tabela, sonhando com uma inédita vaga na Libertadores. Ilusão? Realidade? Só a campanha vai dizer isso.

Mas para solificar a campanha que hoje já é ótima, em 7º lugar, o Vozão visita o Sport, às 20h30 na Ilha do Retiro, no clássico nordestino. O momento do Vovô é melhor, como aconteceu nas últimas temporadas, com o time pernambucano ocupando o Z4, com apenas 10 pontos.

O duelo na Ilha do Retiro é historicamente difícil, desfavorável ao Ceará no geral, mas no último encontro lá, pela Copa do Nordeste, o Vozão venceu por 4 a 0 mostrando bem a diferença entre as duas equipes.

Claro que repetir o placar é improvável, mas uma vitória é possível, o pode deixar o Alvinegro em uma excelente 5ª colocação se os resultados da rodada favorecerem.

Esta que seria a 1ª vitória do Ceará fora de casa. O time tem sido competitivo também longe do Castelão, mas empatou 5 e perdeu um.

O meia Jorginho, que retorna após cumprir suspensão diante do Athletico/PR, espera que o Vozão conquiste sua 1ª vitória fora de casa.

"Todo jogo da Série A é difícil. Não só contra o Sport, que também será. Mas estamos em uma crescente, invictos há 8 jogos e precisamos jogar fora de casa da mesma maneira que a gente vem jogando em casa. Se a gente quiser brigar lá em cima, temos que conseguir as vitórias fora de casa. Vamos em busca de um grande resultado contra o Sport", disse ele

E para vencer o Sport, o Ceará terá que superar desfalques importantes, que podem ser até seis, sendo de 5 titulares.

Três desfalques são por suspensão pelo STJD: Gabriel Dias, Mendoza e Jael, terão continuam cumprindo "gancho" de jogos após julgamento na semana, pela briga na final da Copa do Nordeste com os jogadores do Bahia. Dos três, apenas Gabriel Dias não vem sendo titular, já que está contundido.

Outros dois desfalques são o lateral-direito Buiú e o volante Marlon. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Athletico-PR. Aí já são 5 desfalques certos.

Para o lugar de Buiú na lateral-direita, Fabinho deve ser improvisado na função, já que Gabriel Dias está suspenso pelo STJD, além de lesionado. Para o lugar de Marlon, deve jogar Pedro Naressi.

Legenda: Depois de um longo período desfalcando o Vovô, Fabinho deve voltar e jogar na lateral-direita, devido ao desfalque de Buiú Foto: divulgação / Ceará

O sexto desfalque pode ser o zagueiro Luiz Otávio. O defensor ainda não entrou em campo pelo Vovô na elite, embora já esteja recuperado de dores no tornozelo e voltou a treina com o restante do elenco. Mas sua utlização é uma incógnita pela longa inatividade, mais de um mês.

No Leão da Ilha, que vem de vitória sobre o América/MG fora de casa por 1 a 0, a missão é sair do Z4 da Série A. Em grave crise financeira, o Sport tem liberado jogadores, um total de dez.

O goleiro Luan Poli e o lateral Patric, dois destaques do elenco, já não fazem mais parte do grupo.

Dos que permanecem, dois jogadores importantes são desfalques: o lateral-esquerdo Sander e o atacante Neilton.

FICHA TÉCNICA

Sport x Ceará

Competição: Brasileirão Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/07/2021

Horário: 20h30

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo - SP

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Sport

Mailson, Hayner, Rafael, Sabino, Chico, Marcão, Zé Welison, Paulinho Moccelin, Gustavo, Everaldo e Mikael.. Técnico: Umberto Louzer

Ceará

Richard, Fabinho, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Fernando Sobral e Jorginho; Rick, Lima e Cleber. Técnico: Guto Ferreira