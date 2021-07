Sport x Ceará ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará encara o Sport neste domingo (25) pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Ilha do Retiro, no Recife, às 20h30min. Aguarde o carregamento das informações.

Acompanhe em Tempo Real Sport x Ceará

Ficha Técnica

Sport x Ceará

Competição: Brasileirão Série A

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 25/07/2021

Horário: 20h30min

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Escalações

Sport: Mailson; Hayner, Sabino, Rafael Thyere e Chico; Marcão, Zé Welison, Thiago Lopes; Gustavo, Everaldo e Mikael. Técnico: Umberto Louzer

Ceará: Richard; Fabinho, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Pedro Naressi, Jorginho e Lima; Rick e Cléber. Técnico: Guto Ferreira