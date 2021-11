Sport x América/MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Sport recebe o América/MG nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). A partida é válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano está em 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 30 pontos e um jogo a mais que a maioria de seus adversários, por já ter enfrentado o Bragantino em jogo antecipado. Já o Coelho, faz um campeonato mais tranquilo, com uma campanha excelente no 2º turno, ocupando a 12º colocação com 38 pontos, ainda sonhando com uma vaga na Pré-Libertadores.

Último dia de treino concluído. Amanhã tem Sport! Amanhã é dia de decisão. #VamosMeuLeão #PeloSportTudo pic.twitter.com/DOXGjhBJtt — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 9, 2021

O Sport vem de derrota para o Fluminense no Maracanã, por 1 a 0 com gol nos acréscimos. Já o América, perdeu o clássico para o líder Atlético/MG no Mineirão, pelo mesmo placar.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Sport

Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Ronaldo e Hernanes; Gustavo, Tréllez e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín

América/MG

Matheus Cavichioli, Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo. Técnico: Marquinhos Santos

Ficha Técnica

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data e Hora: 10 de Novembro de 2021 - 21h30

Árbitro: Raphael Claus - FIFA - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis - FIFA - SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP