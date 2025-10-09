Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

O duelo entre Sport x Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e adiado anteriormente, será realizado no dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A mudança de local ocorre após o time pernambucano fechar um acordo com uma empresa privada, que adquiriu a operação da partida por R$ 3 milhões.

A negociação, confirmada pelo clube e inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, garante à empresa o direito de explorar comercialmente o jogo. Apesar disso, o Sport reforça que não houve venda de mando de campo.

“A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida”, explicou o Sport, em nota oficial.

Torcida do Flamengo terá 21% da Arena

Com a nova operação, a carga destinada à torcida do Flamengo será ampliada. Os visitantes ocuparão os setores Norte Superior (5.016 lugares) e Norte Inferior (4.585 lugares), somando 9.601 assentos — 21,1% da capacidade total do estádio, que é de 45.500 pessoas. O percentual é mais que o dobro do mínimo exigido (10%) para a torcida adversária.

Maior renda da história do futebol pernambucano

Segundo o clube, o valor arrecadado com a operação representa a maior receita da história do futebol de Pernambuco em um único jogo. Até então, o recorde era de R$ 1,8 milhão (brutos), obtido no clássico Sport x Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano de 2024.

Garantias para a torcida do Sport

Mesmo com a terceirização da operação, o Sport afirma ter assegurado garantias contratuais para proteger os interesses de sua torcida. Entre os pontos acordados estão:

Participação do clube na operação do evento;

Manutenção da setorização tradicional da Arena;

Garantia de check-in para sócios;

Participação na definição dos valores dos ingressos.

O acordo foi firmado em julho, mas a confirmação da data dependia da definição da CBF, oficializada nesta quinta-feira (3). A possibilidade de o clube negociar partidas para a Arena de Pernambuco já havia sido ventilada anteriormente.

VEJA A NOTA COMPLETA DO SPORT: