Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

Equipes vão se enfrentar no dia 13 de novembro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Sport enfrenta o Flamengo na Arena Pernambuco.
Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife.

O duelo entre Sport x Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e adiado anteriormente, será realizado no dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A mudança de local ocorre após o time pernambucano fechar um acordo com uma empresa privada, que adquiriu a operação da partida por R$ 3 milhões.

A negociação, confirmada pelo clube e inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, garante à empresa o direito de explorar comercialmente o jogo. Apesar disso, o Sport reforça que não houve venda de mando de campo.

“A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida”, explicou o Sport, em nota oficial.

Torcida do Flamengo terá 21% da Arena

Com a nova operação, a carga destinada à torcida do Flamengo será ampliada. Os visitantes ocuparão os setores Norte Superior (5.016 lugares) e Norte Inferior (4.585 lugares), somando 9.601 assentos — 21,1% da capacidade total do estádio, que é de 45.500 pessoas. O percentual é mais que o dobro do mínimo exigido (10%) para a torcida adversária.

Maior renda da história do futebol pernambucano

Segundo o clube, o valor arrecadado com a operação representa a maior receita da história do futebol de Pernambuco em um único jogo. Até então, o recorde era de R$ 1,8 milhão (brutos), obtido no clássico Sport x Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano de 2024.

Garantias para a torcida do Sport

Mesmo com a terceirização da operação, o Sport afirma ter assegurado garantias contratuais para proteger os interesses de sua torcida. Entre os pontos acordados estão:

  • Participação do clube na operação do evento;
  • Manutenção da setorização tradicional da Arena;
  • Garantia de check-in para sócios;
  • Participação na definição dos valores dos ingressos.

O acordo foi firmado em julho, mas a confirmação da data dependia da definição da CBF, oficializada nesta quinta-feira (3). A possibilidade de o clube negociar partidas para a Arena de Pernambuco já havia sido ventilada anteriormente.

VEJA A NOTA COMPLETA DO SPORT:

 

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

Equipes vão se enfrentar no dia 13 de novembro

Redação Há 15 minutos
jogadores

Jogada

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Vladimir Marques 09 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025
Harry Kane em ação pela Inglaterra

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
foto do jogador vini jr

Jogada

Incêndio atinge casa de Vini Jr na Espanha e destrói parte da residência

Chamas atingiram sauna no porão da mansão do jogador, na Espanha

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025