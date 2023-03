Sport vence Sergipe, avança na Copa do Nordeste e tira liderança do Fortaleza no Grupo A

O Sport venceu o Sergipe por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), pela Copa do Nordeste de 2023. Na Ilha do Retiro, o time pernambucano garantiu o resultado, a liderança do Grupo A e a classificação às quartas com Vagner Love e Rafael Thyere - Abner marcou para os visitantes, que também brigam por vaga.

Assim, a equipe rubro-negra atingiu 15 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, mas tem vantagem pelo saldo de gols: 12 x 6. Além disso, a equipe tem dois jogos a menos, enquanto o clube cearense disputa apenas mais uma partida. E a briga pela 1ª posição tem impacto nos próximos jogos.

Regulamento

As quartas e semifinais da Copa do Nordeste são realizadas em jogo único. Os quatro melhores de cada grupo se enfrentam, com o 1º x 4º e o 2º x 3º. Dentre as chaves, o time que conquistar a maior pontuação geral pode, caso avance de etapa, sempre disputar o confronto decisivo em casa.

No momento, o Grupo A tem Sport (15), Fortaleza (15), Ferroviário (13) e CRB (13) classificados. O Grupo B tem vagas em aberto, mas o G-4 atual é: Ceará (13), ABC (11), Sergipe (10) e Náutico (10).

Logo, a tendência é que os representantes cearenses se enfrentam antes de uma eventual decisão.

Rodadas finais

Com o calendário cheio de competições, a Copa do Nordeste mudou a ordem de jogos e possui rodadas em atraso. Ao todo, são oito rodadas, mas o Sport disputou apenas seis, por exemplo.

Confira abaixo os jogos do Nordestão que ainda faltam acontecer, com destaque para a rodada final.

4ª rodada

18.03 - Sport x Santa Cruz | às 17h30, na Ilha do Retiro

7ª rodada

14.03 - Fluminense-PI x Bahia | às 21h30, no Lindolfo Monteiro

8ª rodada