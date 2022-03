Sport vence o CSA nos pênaltis e aguarda Ceará ou CRB na semifinal da Copa do Nordeste

O Sport está nas semifinais da Copa do Nordeste. Após um 0 a 0 no tempo normal, o time pernambucano venceu o CSA no pênaltis por 3 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió, garantindo vaga entre os 4 melhores do torneio regional.

O Leão da Ilha aguarda seu adversário, que sairá de Ceará e CRB, que jogam na quinta-feira (24), no Castelão, às 19 horas.

O jogo foi muito disputado, debaixo de muita chuva e com raras chances de gol. No 1º tempo, Jubá pelo Sport e Gabriel, pelo CSA, tiveram as melhores, para pararam nos goleiros.

Na etapa final, o Leão da Ilha começou melhor, desperdiçando chances com Jubá, Denner e Sabino, até o CSA crescer no jogo e quase sair classificado no fim.

Herói

O grande heroí da classificação do Sport foi o goleiro Maílson. Ele defendeu três das quatro cobranças do CSA, pegando os chutes de Wellington, Gabriel e Rodrigo Rodrigues, o último que confirmou a vaga. O Sport foi perfeito em suas cobranças, convertendo com Ronaldo Henrique, Ray Vanegas e Blas Cáceres.