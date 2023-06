Sport vai solicitar retorno de Igor Cariús aos gramados após jogador ser absolvido pelo STJD

Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD), sobre o envolvimento de jogadores em esquema de manipulação de resultados no futebol brasieiro, oito atletas foram punidos, dois foram banidos e apenas Igor Cariús, do Sport foi absolvido.

O Sport agora vai notificar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai pedir a liberação de Igor Cariús no Sistema do Gestão Web. Caso seja liberado, Cariús poderá retornar aos gramados. O clube, inclusive, em caso de liberação, vai tentar usar o jogador ainda neste domingo, (4).

"A punição era de 30 dias de suspensão ou até o julgamento. Como ele foi absolvido, vamos pedir amanhã (sexta-feira) à CBF o desbloqueio no sistema. É rápido. Vamos tentar mandar para o jogo contra o Londrina", explica o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Guedes.