Sport será notificado pelo Procon-PE para explicar sobre venda de ingressos acima do permitido

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco, o Procon-PE, notificou o Sport solicitando que o clube pernambucano apresente documentos que comprovem a capacidade do estádio, quantidade de ingressos vendidos e quantidade de bilhetes confeccionados para a final da Copa do Nordeste contra o Ceará, na última quarta-feira (3).

Na manhã da grande decisão, um áudio vazado e atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, afirmava que 40 mil bilhetes haviam sido gerados para a final do Nordestão. O número é superior à capacidade da Ilha do Retiro, que é de pouco mais de 26 mil lugares.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do Ceará, o público total que esteve presente na Ilha do Retiro para acompanhar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2023, entre Sport e Ceará, foi de 26.345 torcedores.

CONFIRA A NOTIFICAÇÃO DO PROCON-PE NA ÍNTEGRA

O Procon-PE notificou o Sport Clube do Recife, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (03), depois de um áudio ter viralizado nas redes sociais com denúncias de que 40 mil ingressos teriam sido vendidos para o jogo de ontem à noite, pela final da Copa do Nordeste, quando a capacidade do estádio é de 26 mil pessoas.

Na notificação, foi determinado que o Sport apresente documentos que comprovem a capacidade do estádio, quantidade de ingressos vendidos e quantidade de bilhetes confeccionados.

Caso não sejam apresentados os documentos, o auto de notificação será convertido em auto de infração, sendo, portanto, aberto um procedimento administrativo no Procon-PE.