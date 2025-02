Sport poderá contar com a torcida contra o Fortaleza após liminar concedida pelo TJPE

O Sport terá a presença de sua torcida contra o Fortaleza na partida de terça-feira, na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. O time pernambucano conseguiu, via liminar, suspender a punição imposta pelo Governo do Estado que proibia a presença de sua torcida por 5 jogos, após o confronto de torcidas organizadas antes do clássico com o Santa Cruz no último sábado pelo Campeonato Pernambucano.

O mandado de segurança foi deferido pelo desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que fez exigências para suspender a portaria que punia os clubes. Entre as exigências, estão: torcida única nos jogos até o fim de fevereiro, setor das organizadas fechado até fevereiro, reconhecimento facial, biometria e videomonitoramento a partir de março.

Umas das 'justificativas' para liberação da torcida por aprte do TJPE foi "a Portaria impugnada causa prejuízos financeiros milionários ao clube, além de comprometer contratos e a experiência dos torcedores".

Nota do TJPE

Em decisão interlocutória, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco Fernando Cerqueira deferiu, na noite desta segunda-feira (3/2), o pedido de liminar do Sport Club do Recife suspendendo os efeitos da Portaria 413/2025, do Governo estadual. Na decisão, entre outras considerações, o magistrado registra que a segurança pública é um princípio fundamental, cuja obrigação recai sobre os órgãos competentes, demandando medidas eficazes para a prevenção da violência. A decisão determina que em fevereiro haja apenas torcida única nos estádios e o fechamento dos setores destinados às torcidas organizadas.

13 pessoas presas

Treze torcedores envolvidos na briga entre organizadas de Sport e Santa Cruz foram detidos no último sábado (1), de acordo com a Polícia Civil. O confronto ocorreu nas ruas do Recife, antes do Clássico das Multidões, pelo Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra informou que a Justiça acatou pedido do Ministério Público do estado e converteu a detenção do grupo em prisão preventiva. Outras oito detidas foram liberadas após realizarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Ao todo, 12 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração (HR), vítimas das agressões. Quatro delas ainda seguem internadas, todas com quadro estável de saúde.