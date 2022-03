Sport perde para Altos-PI e se despede da Copa do Brasil na 1ª fase

O Sport Club do Recife perdeu para o Altos-PI nesta quarta-feira (02) por 1 a 0 e se despediu da Copa do Brasil na 1ª fase. O atacante Betinho marcou o único gol da partida.

Por ser melhor ranqueado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, a equipe pernambucana garantia vaga na 2ª fase com empate ou vitória, mas não conseguiu o resultado. Com a eliminação, o Sport se despede da Copa do Brasil com R$ R$ 620 mil.

Pela frente, o Leão da Ilha terá as disputas do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Série B do Campeonato Brasileiro.