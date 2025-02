Sport pede à Justiça liberação da torcida para duelo contra o Fortaleza

Próximo adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste, o Sport entrou com um mandado de segurança com pedido liminar na Seção de Direito Público para ter torcida já no duelo contra o Tricolor. A solicitação ocorreu nesta segunda-feira (3), um dia antes do duelo entre as equipes na Ilha do Retiro. O clube aguarda a decisão do desembargador Fernando Cerqueira. As informações são do ge.

O objetivo do clube pernambucano busca reconhecer o direito em contar com a própria torcida na partida. Isso anularia a portaria do Governo do Estado, que solicitou o impedimento do Sport receber torcedores nos próximos cinco jogos.

A punição dada pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco veio após os atos de violência cometidos pelas torcidas organizadas do Sport e do Náutico no último sábado, antes do clássico. O documento explica “que as próximas cinco partidas realizadas no Estado de Pernambuco, de quaisquer competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de cada uma das agremiações, Sport Club do Recife e Santa Cruz Futebol Clube, disputados entre si ou contra adversários diversos, sejam realizadas com portões fechados, sem torcida.”

Guilherme Matos, da diretoria jurídica do Sport, contesta a decisão e explica em documento assinado por ele.

"Ora, o que se transparece é uma verdadeira tentativa da Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado de Pernambuco de terceirização da competência de inibir e atuar contra os integrantes das torcidas organizadas, como se coubesse ao Sport, na figura exclusiva de um clube associativo de futebol, oferecer represálias, sob pena de caso não fazendo, ser punido, como ilegalmente foi", explicou.

"Dessa forma, não há que se imputar responsabilidade, generalizando e punindo a todos os torcedores do Sport, impedindo-os de frequentar os jogos do seu time de futebol, bem como prejudicando financeiramente em milhões o próprio Impetrante, por fato ocorrido isoladamente, por indivíduos que não possuem quaisquer relações, inclusive institucionais, com o Sport", completou.

Além disso, o Sport ressalta que o Governo do Estado já tinha conhecimento prévio do potencial de violência entre as torcidas organizadas. O Leão da Ilha ainda pontua o dano financeiro e outras consequências para o clube.

Além de Sport e Náutico, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) se manifestaram contra a decisão do Governo pernambucano de proibir a entrada de torcedores nos próximos cinco jogos desses times.