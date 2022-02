Sport oficializa contratação de William Oliveira, ex-Ceará

O Sport oficializou nesta sexta-feira (4) a chegada de William Oliveira ao clube. O volante chega por empréstimo do Ceará para reforçar o rubro-negro até o fim da temporada.

O jogador de 29 anos estava há três temporadas no Vovô. Apesar do empréstimo até dezembro de 2022, ele não deve retornar para o clube. O contrato do atleta não foi ampliado pela diretoria e ele poderá assinar com qualquer time a partir de 2023.

Com a camisa alvinegra, William atuou em 62 jogos, marcou um gol e esteve no elenco que conquistou a Copa do Nordeste de 2020.