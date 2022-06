Sport negocia com técnico Lisca para substituir Gilmar Dal Pozzo

O Sport tem negociação avançada com Lisca para o comando do clube na Série B de 2022. A gestão busca um novo profissional para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido neste domingo (26) após uma sequência de quatro jogos sem vitória na competição.

Uma reunião nos próximos dias pode selar o acordo positivo. A informação é do portal ge.

Além de Lisca, o nome de Guto Ferreira também esteve em pauta, sem sucesso. O treinador ficou livre no mercado ao ser demitido do Bahia, que também briga pelo acesso ao Brasileirão.

Na tabela de classificação, o Leão da Ilha é o 5º colocado, com 21 pontos - um atrás do Grêmio, que abre o G-4. A próxima partida é terça-feira (28), diante do Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada. A zona de acesso à Série A também é formada, no momento, pelo próprio time mineiro (31), o Vasco (30) e o Bahia (25).

Último trabalho de Lisca

Com 49 anos, Lisca está desempregado desde a saída do Vasco, em novembro de 2021. Na ocasião, pediu demissão ao não conseguir o acesso à 1ª divisão nacional. Foram 12 jogos pela equipe em um mês e meio de trabalho, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

Na carreira, acumula passagem por diversas equipes, como Internacional, Náutico e América-MG. Pelo futebol cearense, defendeu o Ceará em duas passagens, reconhecido por evitar a queda do Vovô para a Série B em ocasiões passadas - o treinador foi demitido em 2019.