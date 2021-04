Sport demite técnico Jair Ventura após ser goleado pelo Ceará

Após sofrer uma goleada para o Ceará por 4 a 0 no último sábado (3), a diretoria do Sport decidiu demitir o técnico Jair Ventura. O profissional não resistiu à eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste e foi demitido nesta segunda-feira (5). O nome do substituto não foi anunciado.

"Jair Ventura deixa o comando rubro-negro. O clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, na campanha de permanência da Série A, e deseja sorte em sua caminhada!", anunciou nas redes sociais.

O treinador vinha em baixa neste início de temporada 2021, em razão da fraca campanha no Estadual. São duas vitórias, um empate e uma derrota neste início de Campeonato Pernambucano. A crise se ampliou com o revés para o Vovô.

Histórico

A primeira passagem de Jair pelo Sport começou em agosto do ano passado, quando foi contratado com a missão de evitar o rebaixamento do time para a Série B do Brasileiro. No período foram 45 partidas, com 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas - totalizando aproveitamento de 37%.

Antes de assumir o clube pernambucano, o treinador estava afastado da função por dois anos, por decisão própria. O último time tinha sido o Corinthians, em 2018.