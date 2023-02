Sport aplica goleada histórica no Bahia: 6 a 0 na Ilha do Retiro

Em um dos maiores clássicos do Nordeste, o Sport aplicou uma goleada histórica no Bahia: 6 a 0 na Ilha do Retiro, pela 5ª rodada da competição regional.

O resultado deixou o Leão na vice-liderança do Grupo A com nove pontos, três atrás do líder Fortaleza. Já o tricolor baiano permanece com quatro pontos, na lanterna do Grupo B, liderado pelo Ceará.

Atropelo

O Sport acabou sendo beneficiado pela expulsão de Ryan logo aos 14 minutos de bola rolando. Com isso, o caminho ficou livre para o Leão construir uma vantagem de três gols no primeiro tempo, com Jorginho e Luciano Juba (duas vezes).

Na etapa final o Sport marcou em mais três oportunidades, graças a Sabino e Vagner Love (duas vezes).