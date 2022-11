Sport anuncia Enderson Moreira como treinador para 2023

O Sport anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação de Enderson Moreira para o cargo de treinador do clube em 2023. O técnico, de 51 anos, substituirá Claudinei Oliveira, demitido após não conseguir o acesso com o time pernambucano.

Enderson Moreira estava livre no mercado desde outubro, quando foi demitido do Bahia. Na temporada, o técnico ainda teve passagem pelo Botafogo, no início do ano. Ao todo, em 2022, somou 23 partidas, com nove vitórias.

No currículo, o treinador tem acessos conquistados por Goiás, em 2012, pelo América-MG, em 2017, e Botafogo, em 2021.

O vínculo de Enderson com o Sport será até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da competição nacional de pontos corridos, o treinador estará à frente do Leão no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Nome: Enderson Alves Moreira

Idade: 51 anos (28/09/1971)

Títulos: Campeonato Gaúcho (2011), Campeonato Goiano (2012, 2013 e 2016), Campeonato Paulista (2015), Campeonato Baiano (2019) e Campeonato Brasileiro Série B (2012, 2017 e 2021).

Clubes anteriores: Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, América-MG, Bahia, Ceará, Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo

