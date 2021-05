Sport acerta contratação de lateral direito Hayner, ex-Cuiabá

A diretoria do Sport acertou a contratação do lateral direito Hayner, ex-Cuiabá. O jogador foi emprestado pelo Azuriz-PR até o fim da temporada. Segundo o GE, o anúncio depende apenas de burocracia contratual.

Após se destacar na Série B do Brasileiro, o atleta entrou no radar de Ceará e Fortaleza. As tratativas não avançaram, apesar do atleta ter ficado livre no mercado em novembro de 2020.

No Leão da Ilha, Hayner vai disputar posição com Patric, atual titular absoluto. O setor conta também com dois atletas das categorias de base: Ewerthon e Elias.

A equipe comandada pelo técnico Umberto Louzer disputa a final do Campeonato Pernambucano neste domingo (23) contra o Náutico - empatou o duelo de ida em 1 a 1. Na sequência do calendário, se prepara apenas para estreia na elite nacional diante do Internacional, previsto para 30 de maio no Beira-Rio.