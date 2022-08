Sósia do Luva de Pedreiro viraliza no TikTok com mais de 2 milhões de visualizações

O “Receba!” virou “Devolva!”, o “Sou o melhor do mundo” mudou para “Sou o pior do mundo”. Do município de Amargosa, no Interior da Bahia, Antônio Júnior, o ‘Toinho’, virou sósia do influenciador Iran Ferreira, que faz sucesso na Internet como Luva de Pedreiro.

Com imitações, que vão do chutar uma bola tentando acertar o ângulo aos trejeitos de Iran, o 'Luva Fake' chegou a 2 milhões de visualizações no Tik Tok.

A fama rapidamente lhe rendeu participação em um quadro do programa ‘A Praça é Nossa’, do SBT. Na ocasião, vestindo a camisa do Vasco da Gama, Toinho contracenou com o humorista Alexandre Porpetoni, que interpreta ‘Roberto Cabine’, sósia do jornalista Roberto Cabrini.

Quem é Luva de Pedreiro

Nascido também na Bahia, Iran Ferreira, de 20 anos, ficou conhecido nas redes sociais como 'Luva de Pedreiro' e conquistou o Brasil com vídeos engraçados, além do talento no futebol.

"Siiii", "Receba!" e "Graças a Deus Pai" são alguns dos bordões mais utilizados por ele nos vídeos, que repercurtiram internacionalmente.

Sem dinheiro suficiente para adquirir um par de luvas de frio, como as utilizadas por jogadores de times europeus, Iran comprou a peça em uma loja de material de construção. Assim, abraçou a adversidade para criar o próprio apelido: "O cara da Luva de Pedreiro".

Em julho deste ano, Luva de Pedreiro assinou um contrato milionário com a Adidas. Atualmente, possui 18 milhões de seguidores no Instagram e mais de 24 milhões de fãs no Tik Tok.





