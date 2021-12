Sorteio define confrontos dos playoffs da UEFA Europa Legue; veja duelos

A UEFA realizou nesta segunda-feira (13), em Nyon, na Suíça, o sorteio dos confrontos dos playoffs - fase anterior às oitavas de final - da Europa League 2021/2022.

Os duelos acontecerão entre 17 e 24 de fevereiro. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro.

Knockout round play-off draw ✅



🤩 Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs