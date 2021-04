Sorteio da Sul-Americana: quais serão os adversários do Ceará? Vote na enquete

O sorteio da Copa Sul-Americana de 2021 ocorre nesta sexta-feira (9), às 13h, no Paraguai, com tranmsissão em tempo real do Diário do Nordeste. Na fase de grupos, 32 clubes se enfrentam em oito chaves. No evento de logo mais, as equipes estarão distribuídas em quatro potes para definir os respectivos adversários.

O Ceará é o único representante estadual na competição e está no pote 3, ou seja, não duela com as equipes desse chaveamento. O Vovô pode encarar os times do pote 1 (melhores no Ranking da Conembol), os do pote 2 (definidos pelo Ranking da Conmebol) e os do pote 4 (times do Uruguai, os eliminados da pré-Libertadores e o Metropolitanos, da Venezuela).

Quais serão os oponentes do Alvinegro de Porangabuçu no retorno à Sula? Defina você mesmo em enquete abaixo:

