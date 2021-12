Sorteio da fase eliminatória de Libertadores e Sul-Americana acontece nesta segunda (20)

O sorteio que definirá os primeiro duelos das copas Conmebol Libertadores e Sul-Americana será realizado na próxima segunda-feira (20) e apontará os confrontos para definir os últimos times que estarão na fase de grupo das competições. O evento será realizado em Luque, no Paraguai.

Para a primeira fase eliminatória da Libertadores serão definidos confrontos a partir de dois potes, assim como na fase dois. Contudo os clubes brasileiros entrarão apenas na segunda fase. Os times do pote 1 deverão enfrentar os do pote 2 em ambas as fases em confrontos eliminatórios.

Pré-Libertadores

Fase 1

Pote 1

Olimpia

Barcelona

Bolívar

Pote 2

Deportivo Lara

Montevideo CT

Unversidad César Vallejo

Fase 2

Pote 1

Atlético Nacional

Fluminense

Estudiantes

Guarani

The Strongest

Unversitario

Universidad Católica (EQU)

Monagas

Pote 2

Audax Italiano

Everton

Plaza Colonia

América Mineiro

3º classificado da Colômbia (indefinido)

1º Classicado da Fase 1

2º Classicado da Fase 1

3º Classicado da Fase 1

Sul-Americana

Para a Sul-Americana serão definidos confrontos entre os 32 participantes da fase de entrada. Serão 8 potes referentes a 8 países diferentes, cada um com 4 times. Cada time deverá enfrentar um adversário de nacionalidade diferente em uma disputa de dois jogos.

Dois participantes dos 8 países estarão na Fase de Grupos da competição internacional.

Veja os potes

Bolívia

Royal Pari

Oriente Petrolero

Jorge Wilstermann

Guabirá

Chile

Unión la Calera

Unión Española

Deportivo Antofagasta

Ñublense

Colômbia

Junior

América de Cali

La Equidad

Independente Medllín

Equador

9 de Octubre

Liga de Quito

Mushuc Runa

Delfín

Paraguai

Nacional

Guaireña

Sol de América

General Caballero

Peru

Melgar

Cienciano

Sport Boys

Ayacuho

Uruguai

Cerro Largo

Mont. Wanderers

Liverpool

River Plate

Venezuela

Deportivo La Guaira

Est. de Mérida

Metropolitanos

Her. Colmenarez