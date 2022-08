Sorteio da Champions League: veja horário, onde assistir, participantes e potes

O sorteio da fase de grupos da Champions League acontece nesta quinta-feira (25).

As equipes participantes serão divididas em quatro potes, com o pote 1 sendo destinado aos campeões nacionais e europeus. Os potes 2 a 4 serão divididos de acordo com ranking. Clubes do mesmo país não podem figurar no mesmo grupo.

A fase de grupo será realizada entre 6 de setembro e 2 de novembro.

Que horas é o sorteio da Champions League?

O sorteio será às 13h (horário de Brasília), em Istambul, na Turquia.

Onde assistir ao sorteio?

O evento será transmitido ao vivo pela TNT Sports e HBO Max.

Veja os participantes da Champions League 2022–2023

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Barcelona

Atlético de Madrid

Sevilla

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Tottenham

Milan

Inter de Milão

Napoli

Juventus

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

RB Leipzig

Paris Saint-Germain (PSG)

Olympique de Marselha

Porto

Sporting

RB Salzburg

Celtic

Ajax

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Maccabi Haifa

Benfica

Viktoria Plzeň

Copenhague

Rangers

Dinamo Zagreb

Veja os potes

Pote 1: Real Madrid (ESP), Eintracht Frankfurt (ALE), Manchester City (ING), Milan (ITA), Bayern de Munique (ALE), Paris Saint-Germain (FRA), Porto (POR) e Ajax (HOL)

Pote 2: Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Sevilla (ESP), Chelsea (ING), Liverpool (ING), Tottenham (ING), Juventus (ITA), RB Leipzig (ALE)

Pote 3: Borussia Dortmund (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), RB Salzburg (AUS), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter de Milão (ITA), Napoli (ITA), Benfica (POR) e Sporting (POR)

Pote 4: Olympique de Marselha (FRA), Club Brugge (BEL), Viktoria Plzeň (CHE), Maccabi Haifa (ISR), Copenhague (DIN), Rangers (ESC) e Dinamo Zagreb (CRO)

