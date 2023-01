Sorteio da Copa do Rei define Real Madrid x Barcelona na semifinal; veja datas

Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Rei. A definição ocorreu nesta segunda-feira (30), através de sorteio, que também indicou Athletic Bilbao e Osasuna no outro confronto. A etapa terá jogos de ida e volta.

As primeiras partidas, com datas a definir, serão encaixadas entre 28 de fevereiro e 2 de março. A volta será disputada entre 4 e 6 de abril, e a final está marcada para 6 de maio, no estádio La Cartuja, em Sevilha.

Para o Real Madrid, o duelo com o Barcelona em um jogo eliminatório será uma chance de se redimir depois de perder o título da Supercopa da Espanha para o rival. Os dois decidiram a competição em 15 de janeiro, com o Barça erguerdo a taça em vitória por 3 a 1, com gols de Gavi, Lewandowski e Pedri. O único gol madrilenho foi de Benzema.

Ordem dos confrontos

Devido ao sorteio, o jogo de ida da semifinal será no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. A decisão, portanto, será no Camp Nou. A última vez que a Copa do Rei teve El Clássico em um edição foi em 2019, quando o Barça avançou às semifinais ao bater o adversário por 3 a 0, em Madri, após empate por 1 a 1 na Catalunha.