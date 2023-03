Fortaleza irá enfrentar Águia de Marabá na terceira fase da Copa do Brasil; veja todos confrontos

O Fortaleza irá enfrentar o Águia de Marabá na terceira fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (29), o Tricolor conheceu seu adversário. Em novo sorteio, a CBF definiu o mando de campo dos confrontos. O Fortaleza joga a primeira partida em casa e decide a vaga fora de casa, em Marabá (PA).

VEJA OS CONFRONTOS DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Jogo 1: Santos x Botafogo-SP | Santos decide em casa

Jogo 2: América-MG x Nova Iguaçu-RJ | América-MG decide em casa

Jogo 3: Coritiba x Sport-PE | Sport decide em casa

Jogo 4: Cruzeiro-MG x Náutico-PE | Cruzeiro decide em casa

Jogo 5: Atlético-MG x Brasil de Pelotas-RS | Brasil de Pelotas decide em casa

Jogo 6: Bahia x Volta Redonda-RJ | Bahia decide em casa

Jogo 7: Botafogo x Ypiranga-RJ | Botafogo decide em casa

Jogo 8: Grêmio x ABC-RN | Grêmio decide em casa

Jogo 9: Flamengo x Maringá-PR | Flamengo decide em casa

Jogo 10: São Paulo x Ituano-SP | Ituano decide em casa

Jogo 11: Fluminense x Paysandu | Paysandu decide em casa

Jogo 12: Corinthians x Remo-PA | Corinthians decide em casa

Jogo 13: Internacional-RS x CSA-AL | CSA decide em casa

Jogo 14: Fortaleza x Águia de Marabá | Águia de Marabá decide em casa

Jogo 15: Athletico-PR x CRB-AL | Athletico-PR decide em casa

Jogo 16: Palmeiras x Tombense-MG | Tombense decide em casa

Premiação da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3).

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3).

3ª fase: R$ 2,1 milhões.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões.

Quartas de final: R$ 4,3 milhões.

Semifinal: R$ 9 milhões.

Vice-campeão: R$ 30 milhões.

Campeão: R$ 70 milhões.

Times

Além do time leonino, a competição nacional tem 32 participantes. Para além dos clubes que avançaram das etapas eliminatórias, 12 times estreiam na 3ª fase: os classificados para Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians e Internacional), campeões da Série B (Cruzeiro) e Copa Verde (Paysandu), além do Sport, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas ficou com a vaga.

REVEJA O SORTEIO

Divisão de potes da Copa da Brasil

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza , Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

Pote 2: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense-MG, Brasil de Pelotas-RS, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu-RJ, Maringá-PR e Águia de Marabá-PA.