Sorteio da Champions League: veja horário, como funciona e onde assistir

A Uefa sorteia nesta quinta-feira (26) os grupos da Liga dos Campeões da temporada 2021-2022. O evento tem início às 13h (de Brasília), em Istambul, na Turquia.

A expectativa do evento é a definição dos confrontos de gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG e Bayern de Munique. O atual campeão é o Chelsea, time inglês com vaga assegurada no Mundial de Clubes da Fifa de 2021.

As partidas da 1ª fase estão previstas entre 14 de setembro e 8 de dezembro. Pelo regulamento, os dois melhores de cada chaveamento avançam ao mata-mata, com oitavas, quartas, semifinais e final.

A decisão está agendada para o dia 28 de maio de 2022, em São Petersburgo, na Rússia. Em jogo único, empate conduz as equipes para prorrogação. Se a igualdade seguir, haverá disputa de pênalti.

ONDE ASSISTIR

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/2022 será transmitido ao vivo pela TNT Sports, na TV fechada, e pelo serviço de streaming da HBO MAX. Na internet, pode acompanhar pelo site do SBT, além do YouTube e Facebook do SBT Sports.

Definição dos potes

A Uefa irá definir oito grupos, com quatro times em cada chave. O sorteio ocorre após a conclusão das fases preliminares, com as classificações de Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Sheriff, da Moldávia, RB Salzburg, da Áustria, Malmö, da Suécia, Benfica, de Portugal, e Young Boys, da Suíça.

Na distribuição do sorteio, os campeões nacionais e continentais surgem no pote 1. Os demais ficam no 2, 3 e 4, seguindo a sequência de classificação e o ranking de clubes da Europa.

A principal regra é que não pode haver, na fase de grupos, um confronto entre times do mesmo país. Assim, potências mundiais podem se enfrentar em um possível grupo da morte.

Pote 1

Atlético de Madri (ESP)

Bayern de Munique (ALE)

Chelsea (ING)

Inter de Milão (ITA)

Lille (FRA)

Manchester City (ING)

Sporting (POR)

Villarreal (ESP)

Pote 2

Barcelona (ESP)

Borussia Dortmund (ALE)

Juventus (ITA)

Liverpool (ING)

Manchester United (ING)

PSG (FRA)

Real Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

Pote 3

Ajax (HOL)

Atalanta (ITA)

Benfica (POR)

Porto (POR)

RB Leipzig (ALE)

RB Salzburg (AUS)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Zenit (RUS)

Pote 4

Besiktas (TUR)

Club Brugge (BEL)

Dínamo de Kiev (UCR)

Malmö (SUE)

Milan (ITA)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Wolfsburg (ALE)

Young Boys (SUI)

