Sorteio da Champions League 2025/26: onde assistir, times, potes, horário

O Paris Saint-Germain (PSG) é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
Foto: FRANCK FIFE / AFP

O sorteio da fase de liga da Uefa Champions League 2025/2026 será realizado na tarde desta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), em um hotel em Mônaco. Esta será a segunda edição da Liga dos Campeões da Europa sem a tradicional fase de grupos.

ONDE ASSISTIR

O sorteio da Champions League 2025/26 será transmitido por: TNT e Max.

TIMES E POTES DO SORTEIO

POTE 1

  • Paris Saint-Germain (França)
  • Real Madrid (Espanha)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Inter de Milão (Itália)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Borussia Dortmund (Alemanha)
  • Barcelona (Espanha)

POTE 2

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayer Leverkusen (Alemanha)
  • Atlético de Madrid (Espanha)
  • Benfica (Portugal)
  • Club Brugge (Bélgica)
  • Atalanta (Itália)
  • Villarreal (Espanha)
  • Juventus (Itália)
  • Eintracht Frankfurt (Alemanha)

POTE 3

  • Tottenham (Inglaterra)
  • PSV (Holanda)
  • Ajax (Holanda)
  • Napoli (Itália)
  • Sporting (Portugal)
  • Olympiacos (Grécia)
  • Slavia Praga (República Tcheca)
  • Olympique de Marselha (França)
  • Bodo/Glimt (Noruega)

POTE 4

  • Monaco (França)
  • Qarabag (Azerbaijão)
  • Galatasaray (Turquia)
  • Union Saint-Gilloise (Bélgica)
  • Pafos (Chipre)
  • Kairat (Cazaquistão)
  • Athletic Bilbao (Espanha)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Copenhague (Dinamarca)

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO

36 equipes serão divididas em quatro potes. Para cada equipe, serão sorteados oito adversários, sendo dois de cada pote. As restrições são que clubes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase, e que um clube não pode ter dois rivais do mesmo país.

