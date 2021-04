Sorteio da 3ª Fase da Copa do Brasil é hoje: Ceará e Fortaleza podem se enfrentar

Com grande expectativa para as torcidas de Ceará e Fortaleza, o sorteio da 3ª Fase da Copa do Brasil 2021 acontece nesta sexta-feira (23), às 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os dois clubes cearenses estão entre os 32 melhores da competição e podem se enfrentar nesta fase, já que estarão em potes diferentes no sorteio.

O Alvinegro está no Pote 1, enquanto o Tricolor no Pote 2. Os potes contam con 16 times cada de acordo com o ranking da CBF. O Ceará é 14º lugar do ranking, enquanto o Fortaleza é o 18º.

Assim, há possibilidade de ocorrer um Clássico-Rei em dois jogos eliminatórios, algo que seria inédito na Copa do Brasil. Um clube só pode enfrentar equipes de outro pote.

O sorteio também definirá a ordem dos mandos de campo desta fase da Copa do Brasil, sem gol qualificado fora de casa, que foi abolido há alguns anos.

Equipes

Nesta fase foram 20 clubes vindos de eliminatórias anteriores, e mais 12 que entraram apenas agora. Os clubes que se classificaram para a Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Atlético-MG e Fluminense), mais os campeões da Copa do Nordeste (Ceará), Série B (Chapecoense), Copa Verde (Brasiliense) e 9º colocado da Série A (Athletico/PR).

Para chegar nesta fase da competição, o Fortaleza superou duas etapas iniciais. O Leão passo pelo Caxias-RS na primeira fase por 1 a 0 e derrotou o Ypiranga-RS pelo mesmo placar na segunda partida do torneio. Já o Ceará inicia sua campanha na Copa do Brasil somente na fase atual, pois ganhou esse direito após título da Copa do Nordeste em 2020.

POTES DA 3ª FASE DA COPA DO BRASIL

POTE 1

Flamengo (1º)

Palmeiras (2º)

Grêmio (3º)

Internacional (4º)

Athletico-PR (5º)

Santos (6º)

Corinthians (7º)

São Paulo (8º)

Atlético-MG (9º)

Cruzeiro (10º)

Bahia (11º)

Fluminense (12º)

Ceará (14°)

Chapecoense (15º)

Vasco (16º)

América-MG (17º)

POTE 2

Fortaleza (18º)

Atlético-GO (19º)

Bragantino (22º)

Vitória (23º)

Coritiba (25º)

Avaí (26º)

CRB (31º)

Vila Nova-GO (34º)

Criciúma (42º)

Remo (50º)

ABC (52º)

Juazeirense-BA (81º)

Brasiliense (83º)

Boavista-RJ (93º)

Cianorte (107º)

4 de Julho (194º)