Sorteio da Copa do Brasil define mandos de campo da final; veja horário e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) faz, nesta terça-feira (20), o sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil, com Corinthians e Flamengo. O evento inicia às 11h, na sede da entidade, no Rio.

Pelo regulamento, os treinadores e os capitães das equipes participam da cerimônia. A expectativa é definir a ordem dos confrontos, de ida e volta, alternados entre a Neo Química Arena e o Maracanã.

Ao campeão, a premiação será de R$ 60 milhões. O vice-campeão arrecada R$ 25 milhões da CBF.

Após o sorteio, com as logísticas montadas, serão divulgados as datas, os horários e os locais. No calendário nacional, os confrontos da decisão estavam previstos para os dias 12 e 19 de outubro.

Onde assistir

O sorteio terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da CBF.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões