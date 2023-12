Sondado pelo Fortaleza, João Paulo confirma permanência no Santos para 2024

O Santos confirmou a permanência do goleiro João Paulo para a temporada 2024, apesar do interesse de outras equipes na contratação do jogador. O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza foi um dos clubes que sondou a situação do jogador de 28 anos.

Além do Fortaleza, outras duas equipes também haviam demonstrado interesse em contar com o goleiro em 2024. Apesar disso, João Paulo permanece no Santos. O atleta se disponibilizou a reduzir seu salário para permanecer na Vila Belmiro.

Considerado um dos pilares do time, João Paulo tem o desejo de contribuir para a “reconstrução” do Santos. A equipe paulista amargou pela primeira vez em sua história um rebaixamento e irá disputar a Série B do Brasileirão em 2024.

João Paulo tem 28 anos e defende o Santos desde o início de sua carreira. Ele tornou-se um dos destaques do Peixe a partir da temporada 2020. Em 2023, foram 59 jogos disputados com a camisa do Alvinegro Praiano.

O Fortaleza segue em busca de mais um goleiro para o seu elenco. O desejo de uma nova peça para a posição foi confirmado pelo próprio CEO do clube, Marcelo Paz, ao citar as posições que o Leão busca com mais afinco: goleiro, zagueiro e meia-atacante.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.