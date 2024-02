Son sofre lesão inusitada em briga por jogo de pingue-pongue com companheiros da Coreia do Sul

O atacante Son Heung-min teve uma lesão pouco comum na véspera da eliminação da Coreia do Sul na Copa da Ásia, em duelo contra a Jordânia (2 a 0). Capitão do time, ele tentava separar uma briga entre companheiros quando teve deslocado um dos dedos da mão direita. O episódio reflete o clima da delegação sul-coreana, que ficou "na fila" do torneio continental mais uma vez.



Segundo informações do The Athletic, Son estava incomodado com a falta de foco dos mais jovens no torneio. O incômodo também era compartilhado por outros astros do time, como Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, e Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique. Um dos jovens cobrados era Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain.



Na véspera do confronto contra a Jordânia, pela semifinal da Copa da Ásia, Lee e outros jogadores jovens deixaram o jantar mais cedo para jogar pingue-pongue. Son interveio e se opôs a uma distração. O capitão teria sido duro na fala, que recebeu uma resposta firme de Lee. Houve uma confusão, em que Lee afirma ter sido empurrado por outro atleta. Son tentou separar jogadores e teve deslocado um dos dedos.



Depois que o caso tornou-se público, Lee publicou um pedido de desculpas no Instagram. "Preciso seguir o exemplo dos jogadores mais experientes, mas peço desculpas por não mostrar um bom comportamento para os fãs de futebol. Peço desculpas a todos os torcedores que se sentiram decepcionados comigo. Eu vou tentar ser um jogador e uma pessoa melhor", escreveu o atleta.



A última vez que a Coreia do Sul conquistou a Copa da Ásia foi o bicampeonato de 1956 e 1960. Desde então, a seleção é uma das principais do torneio, mas não conseguiu repetir uma campanha vencedora. Nesta edição, o Catar, que sediou o torneio, foi campeão após bater a Jordânia, por 3 a 1, na final.