Solidez defensiva é a marca da boa campanha do Fortaleza na Série A até o momento; veja números

A vitória conquistada diante do Athletico-PR, no Castelão, garantiu mais três pontos ao Fortaleza e levou a equipe para o sétimo lugar na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Tricolor saiu de campo sem sofrer gols, demonstrando a solidez defensiva da equipe.

A característica é uma marca do time de Vojvoda no Brasileirão, tanto que, em 14 jogos, são sete sem saber o que é tomar um gol. Destas partidas, quatro foram na Arena Castelão, onde o Fortaleza ainda não perdeu na competição. Dentro da sua casa, são quatro vitórias e três empates, com a defesa se sobressaindo diante dos ataques de São Paulo, Vasco, Bahia e Athletico-PR.

Os outros três jogos foram longe da capital cearense: as vitórias diante de Coritiba e Cruzeiro e o empate sem gols com o Grêmio. Os dados mantém o Tricolor de Aço com a segunda melhor defesa de toda a Série A, com 11 gols sofridos, junto ao Cruzeiro. Somente o líder Botafogo, que foi vazado apenas setes vezes, supera o Leão neste quesito.