Softbol abre as disputas dos Jogos Olímpicos de Tóquio hoje (20)

O Softbol feminino abrirá o calendário olímpico nesta terça-feira (20) com o duelo entre Austrália x Japão, no Estádio Fukushima Azuma Baseball. A disputa entre australianas e japonesas marca a reestreia da modalidade nos Jogos Olímpicos. A partida terá transmissão do SporTV, a partir das 21 horas (horário de Brasília). O Brasil não compete na categoria.

As equipes que abrirão as Olimpíadas – três dias antes da abertura oficial, marcada para sexta-feira (23) – são postulantes ao ouro olímpico. Itália, México, Canadá e Estados Unidos também figuram entre as melhores equipes do mundo.

Softbol feminino – Olimpíadas de Tóquio

Austrália x Japão – 21h (horário de Brasília)

