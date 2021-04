Sócios, receitas e despesas: veja comparação entre finanças de Ceará e Fortaleza em 2020

O ano de 2020 foi totalmente atípico para todo o mundo em decorrência da pandemia da Covid-19, o que obviamente gerou impactos na economia do futebol. Neste mês de abril, Ceará e Fortaleza divulgaram os balanços financeiros referentes ao ano passado, e ambos apresentaram resultados distintos. O Diário do Nordeste compara as finanças dos dois principais clubes do Estado para mostrar os principais aspectos de cada um deles.

É importante destacar que o demonstrativo contábil conta o ano corrente, entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020.

Resultados opostos de Ceará e Fortaleza

Os balanços de alvinegros e tricolores apresentam resultados opostos. Mesmo na pandemia, o Vovô registrou superávit de R$ 377.762,36 e com este desempenho chegou ao sexto ano seguido com resultado positivo no balanço financeiro. É o único time do Nordeste com esta marca. Por outro lado, o Leão do Pici teve déficit de quase R$ 10 milhões, representando uma queda em relação ao ano anterior, em que havia tido o maior superávit da história.

Ao todo, o Ceará registrou R$ 97,3 milhões de receitas e R$ 96,9 milhões em despesas financeiras e operacionais do clube. O Fortaleza teve R$ 77,7 milhões de receita operacional líquida e R$ 87,5 milhões de custos e despesas operacionais.

RECEITAS

Legenda: Sócios-torcedores foram importantes fontes de receitas para Ceará e Fortaleza em 2020 Foto: JL Rosa/Camila Lima

As principais fontes de receitas de ambos foi proveniente de cotas televisivas, correspondente a R$ 48,6 milhões no Ceará e R$ 24,1 milhões no Fortaleza. Muito dessa diferença se dá pelo fato de que o Alvinegro foi campeão da Copa do Nordeste, avançou até as quartas de final na Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro melhor colocado.

Uma importante fonte de arrecadação veio dos sócios-torcedores, em que o Fortaleza arrecadou mais, um total de R$ 11,2 milhões, enquanto o Ceará teve R$ 10,1 milhões. Veja outras receitas dos dois clubes em 2020:

Patrocínios: Ceará - R$ 6,8 milhões | Fortaleza - R$ 6,3 milhões

Vendas de atletas: Ceará - R$ 26,2 milhões | Fortaleza - R$ 9,6 milhões

Bilheteria: Ceará - R$ 970 mil | Fortaleza - R$ 2 milhões

Timemania: Ceará - R$ 2,9 milhões | Fortaleza - R$ 1,9 milhão

DESPESAS

Legenda: Ceará e Fortaleza vão para o 3ª ano seguido juntos na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Thiago Gadelha/SVM

As principais despesas de ambos, obviamente, foi no departamento de futebol profissional. O investimento leonino foi de R$ 55 milhões enquanto o alvinegro foi mais incrementado e ficou na casa de R$ 76,9 milhões.

Um aspecto que merece destaque é a mudança de cultura na contratação de jogadores. Os dois clubes passaram a investir quantias relevantes na aquisição de direitos econômicos de novos atletas, algo que há alguns anos era inviável pela situação financeira e dificuldade em conseguir pagar a outro time para acertar com um jogador.

O Ceará investiu R$ 8,6 milhões em compras de atletas. No balanço financeiro do Fortaleza consta R$ 5,1 milhões em investimentos na aquisição de direitos econômicos de jogadores.

PASSIVO

Legenda: Vovô e Leão apresentam os menores passivos entre os principais clubes do Nordeste Foto: André Almeida

Com o claro impacto da pandemia, os dois clubes registraram aumento do passivo, com o Fortaleza ficando em situação mais delicada. O Tricolor registra R$ 57,8 milhões com a soma dos passivos circulante, com pendências de curto prazo, e não circulante, com pendências acima de doze meses. Um aumento de 33% em relação ao ano anterior, correspondente a R$ 14,3 milhões.

O Alvinegro vinha nos últimos anos controlando bem o passivo, com pequenos aumentos, mas em 2020 apresentou um quadro de maior elevação. O valor acrescido em relação a 2019 foi de R$ 18,45 milhões, representanto aumento de 109,8%. A representação total do passivo é de R$ 35,2 milhões.

Apesar do aumento, os números dos times cearenses segue bem abaixo da realidade de outros clubes do Nordeste que possuem valor bem mais elevado, como Bahia e Sport (ultrapassam a casa dos R$ 100 milhões).