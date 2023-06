Sobre jogo do Fortaleza no Mineirão, Pikachu dispara: 'não é desculpa, jogamos no Castelão'

Nesta quarta-feira (21), o Fortaleza volta a campo após a paralisação da Série A para a Data FIFA. Diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Tricolor tenta retomar o caminhos das vitórias que não ocorrem há três jogos. No embarque da delegação tricolor para o duelo, o atacante Yago Pikachu afirmou que o Leão precisa voltar a vencer e que o grupo está confiante, mesmo sabendo da dificuldade do jogo.

"Jogar contra um clube de tradição fora de casa é sempre difícil. Sabemos da grandeza e da história do Cruzeiro, um clube que subiu da B pra A recentemente, que tem investimento de SAF, mas, independente do adversário que a gente vai enfrentar, voltar a vencer é o mais importante. Sabemos da nossa qualidade, temos um grupo robusto para poder disputar todas as competições e estamos bem confiantes e preparados para fazer um excelente jogo na quarta-feira", comentou.

Pikachu também falou sobre o estado do gramado do maior palco esportivo de Minas Gerais, que apresenta alguns pontos deteriorados e vem sendo alvo de piadas e duras críticas por parte da imprensa e de torcedores nos últimos dias. Para ele, isso não pode ser desculpa já que o Fortaleza manda os seus jogos na Arena Castelão.

Isso é o gramado do Mineirão. É… pic.twitter.com/zdXez2gOHd — Rodrigo (@rodrigogenta) June 11, 2023

Gramado do Mineirão nem boi deve tá querendo. pic.twitter.com/0QTtPqpKEb — ⚽ (@DoentesPFutebol) June 11, 2023

"A gente ouve muitas reclamações, principalmente dos times que vão jogar no Mineirão, mas isso não tem que ser desculpa pra nós. Sabemos da dificuldade que é jogar no Castelão, não é um dos melhores campos do Brasil. Então, como eu falei, não é desculpa. Vamos enfrentar um adversário que também não está acostumado a jogar no tipo de grama que o Mineirão possui e vamos ter que passar por todas essas dificuldades se quisermos conseguir vencer o Cruzeiro", disse.