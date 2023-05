Sob risco de superlotação da Ilha do Retiro, Ceará pede adiamento da final da Copa do Nordeste

O Ceará solicitou à Diretoria de Competições da CBF o adiamento da final da Copa do Nordeste marcada para esta quarta-feira (3). O Alvinegro também quer a mudança de local da partida. A equipe disputa o título com o Sport.

Em ofício, o clube cita um áudio vazado, atribuído ao presidente da FPF (Federação Pernambucana de Futebol), Evandro Carvalho, em que ele teria dito que houve impressão de 40 mil ingressos para a partida, número 50% além da capacidade da Ilha do Retiro, que acomoda pouco mais de 26 mil pessoas.

"A afirmação absurda e que se trata de ato ilegal e que fere o Estatuto do Torcedor é gravíssima e indubitavelmente deve impedir a realização da partida na data que deveria ocorrer, dada a referida informação do Sr. Evandro Carvalho", desta a anota.

"Em que pese quaisquer justificativas quanto a emissão de ingressos, é de conhecimento que os mesmos são gerados pelo clube mandante e as informações podem ser alteradas, afinal, é evidente que os referidos ingressos foram vendidos "por fora", destaca o clube alvinegro em nota.

O Ceará pede, "em prol da segurança dos torcedores, do staff, dos atletas e pelo bem da competição", a suspensão do jogo e a mudança de local da partida para a Arena Pernambuco, que é padrão FIFA, com maior capacidade de público, ou para outro local que a CBF pense ter condições para a partida.

Legenda: Parte do documento que o Ceará enviou para a CBF Foto: Reprodução

O Alvinegro relembra enviou dois ofícios para a CBF, em 6 e 23 de abril, requisitando a mudança do jogo da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco 'por questões estruturais e de segurança'. E destaca não ter recebido nenhuma resposta da entidade nacional. O documento é assinado pelo Presidente João Paulo Silva, pelo diretor jurídico Fred Bandeira e pelo executivo jurídico Ranieri Barreto.

O jogo decisivo entre Ceará e Sport está marcado para esta quarta-feira (3), às 21h (de Brasília). O duelo vale o título da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.

SPORT SE MANIFESTA

Em nota, o Sport se manifestou sobre o assunto. O clube pernambucano ressaltou que não desrespeitaria restrições dos órgãos de segurança, nem a capacidade de público do estádio. Veja a nota completa:

"O Sport vem tranquilizar os rubro-negros e demais interessados acerca do fluxo de torcedores na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (03), pelo segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste.

De evidente maneira responsável, o Clube não perpassou, nem jamais perpassará, qualquer restrição imposta pelos órgãos de segurança, em respeito a todos os envolvidos no jogo e fundamentalmente à sua torcida.

Registre-se que desde a última semana, integrantes do Clube estiveram, presencialmente, com as autoridades responsáveis, realizando reuniões e vistorias para que o evento ocorra da forma mais segura possível, como tem sido feito.

A atual capacidade liberada para a Ilha do Retiro – 26.345 pessoas – foi e sempre será respeitada, reforça o Sport. A carga para os rubro-negros, de pouco mais de 23 mil ingressos, inclusive, foi esgotada com cerca de dez horas e sem abertura de vendas para o público geral – contemplou apenas associados.

Isso, inclusive, fez com que sócios do Clube não conseguissem adquirir bilhetes para o duelo, haja visto que o quantitativo de torcedores vinculados ao quadro social do Sport atualmente é de 25.079, conforme mostra o marcador no site oficial rubro-negro, atualizado regularmente.

Do total de ingressos, aliás, aproximadamente 90% foram adquiridos de maneira online – exceção são os bilhetes de sócios proprietários e proprietários de cadeiras centrais, cujo direito lhe são reservados pela propriedade do assento.

Por fim, o Clube reitera integral alinhamento junto ao Governo de Pernambuco, Corpo de Bombeiros, Grupo de Trabalho (GT) específico para jogos e, ainda, com o Batalhão de Choque; inclusive já estabeleceu contato com os respectivos órgãos acerca de quaisquer dúvidas e informou o aumento da segurança privada, a fim de assegurar e tranquilizar acerca da realização da partida dentro da mais natural normalidade, como é de praxe."

Ao GE, o presidente da FPF, alegou que o áudio vazado não é verdadeiro. A Federação Pernambucana também divulgou nota sobre o tema:

"A FPF vem a público corroborar com a afirmação e pedido do Presidente Yuri Romão, do Sport Recife, em relação aos ingressos para a partida de hoje entre Sport e Ceará, pela final da Copa do Nordeste. Nesse sentido, informa aos torcedores que inexistem ingressos à venda, quer virtuais, quer físicos, e que ingressos na mão de cambistas oferecidos à venda são falsos. Outrossim, comunica que a carga de ingresso autorizada foi de 26.345 e, como já dito, integralmente vendida. Desse modo, toda e qualquer informação publicada de ingressos a venda, ou de emissão de novos ingressos, é falsa, resultado de má fé ou montagem."