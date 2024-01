Sob 'pressão', Benzema pede para deixar o Al-Ittihad

O atacante francês Karim Benzema pediu para deixar "temporariamente" o Al-Ittihad, que propôs um empréstimo a outra equipe da liga saudita, informou à AFP uma fonte próxima nesta terça-feira (23).

A opção de jogar por outro clube da Arábia Saudita foi recusada pelo francês, que se sente "incapaz de dar o melhor de si no Al-Ittihad devido à pressão", explicou a mesma fonte, que afirmou que o jogador prefere um empréstimo para a Europa.

Procurada pela AFP, a assessoria do jogador, que tem contrato até 2026, não se pronunciou sobre estas informações.

Criticado

Benzema, de 36 anos, vem sendo muito criticado pelo baixo rendimento no clube saudita. Ele tirou férias por mais de três semanas, desativando sua conta no Instagram, seguida por mais de 76 milhões de usuários. Voltou a Jeddah na última quinta-feira, com 17 dias de atraso.

Na sexta, teve uma reunião "acalorada" sobre seu futuro com a diretoria do Al-Ittihad e o técnico da equipe, o argentino Marcelo Gallardo, disse a fonte. Desde que voltou de férias, o atacante treina separado do elenco e não viajou a Dubai para se concentrar com seus companheiros por "razões disciplinares".

Números ruins

Nesta temporada, Benzema marcou nove gols e fez cinco assistências, longe de seu ex-companheiro de Real Madrid Cristiano Ronaldo, que fez 20 gols e deu nove passes decisivos pelo Al-Nassr. O Al-Ittihad, sétimo colocado da Saudi Pro League depois de três derrotas consecutivas, é o time que mais sofreu gols na competição e tem o pior ataque entre os quatro clubes que estão nas mãos do Fundo de Investimento Público (FIP) saudita. O retorno da liga local está previsto para o dia 7 defevereiro.