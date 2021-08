Sob forte chuva, Max Verstappen fica com a pole do GP da Bélgica de F1

O holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, conquistou a sexta pole position no Grande Prêmio da Bélgica na Fórmula 1, na sessão classificatória realizada sob forte chuva neste sábado (28).

O piloto da RBR anotou 1m59s765 no Circuito de Spa-Francorchamps. A largada do GP da Bélgica, 12ª etapa do Mundial de F1, será neste domingo, às 10h.

A segunda posição do grid de largada ficou com o britânico George Russell, da Williams, seguido pelo compatriota e atual líder do Mundial, Lewis Hamilton, da Mercedes.

Por conta do mau tempo, a sessão começou com atraso e foi interrompida por conta do acidente envolvendo Lando Norris, da Williams, que bateu forte quando a chuva estava mais intensa. O britânico machucou o cotovelo e foi levado para o hospital para fazer um raio-x.

Classificação

A primeira parte da classificação (Q1) começou às 10h12, no horário de Brasília, com doze minutos de atraso devido à forte chuva que caiu na pista belga.

O tempo, muito chuvoso desde sexta-feira e que atrapalhou os treinos livres, melhorou pouco depois, permitindo o início da sessão.

Mas no começo da terceira parte (Q3) a chuva ficou mais forte, deixando a pista perigosa novamente.

Acidente

Nessas condições, Norris perdeu o controle de seu carro na entrada da curva Eau Rouge, batendo com violência no muro de contenção. O piloto conseguiu sair do carro andando e foi levado em seguida para o hospital.

Momentos antes do acidente, o alemão Sebastian Vettel havia pedido por bandeira vermelha por conta das condições da pista.

Ao ver o acidente de Norris, o piloto da Aston Martin reclamou pelo rádio: "Que m... eu disse? O que eu disse?".

A sessão foi interrompida em seguida para a retirada dos destroços do carro da Mclaren.

