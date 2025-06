Sob comando de Léo Condé, Ceará encerra primeira semana de treinos após retorno das férias

O Ceará finalizou a primeira semana de preparação após o retorno das férias. A equipe realizou treinamento no CT de Porangabuçu na manhã deste sábado (28) sob comando do técnico Léo Condé, que completou um ano no comando do Alvinegro. O foco dos trabalhos foi o treino físico e tático.

O plantel alvinegro realizou trabalho físico na academia por uma hora e meia. Em seguida, o grupo foi para o campo. O elenco vai descansar no domingo. Antes do próximos compromisso, o grupo ainda tem mais dez dias de trabalho.

O próximo desafio do Vovô será dia nove de julho, quando enfrenta o Sport em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será às 21h30, na Ilha do Retiro. Em seguida, a equipe encara o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da Série de 2025. Já conferiu o episódio do Jogada do Vozão? É só clicar aqui.