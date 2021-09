Skate, Vôlei de Praia e Beach Tennis são atrações da Etapa Radical do Desafio Unifor de Escolas 2021

O Desafio Unifor de Escolas, promovido pela Universidade de Fortaleza, vem com novidades na edição 2021. Além de modalidades tradicionais no evento, como basquete, futsal, voleibol, handebol, atletismo e lutas, desta vez será implementada a "Etapa Radical", que contará com skate (park e street), vôlei de praia em quarteto e beach tennis (duplas).

As inscrições podem ser feitas pelas escolas de forma gratuita, online, dos dias 22 a 27 deste mês. Segundo a organização, o lançamento será no dia 1 de outubro, às 9h, na sala 101 do Parque Desportivo da Unifor. As disputas estão previstas para os dias 2, 20 e 24 de outubro.

A ex-atleta de vôlei, bicampeã Olímpica e hoje comentarista da Rede Globo, Fabi Alvim, vai ministrar uma palestra para o público, destacando o que o esporte proporcionou para a vida dela e como a prática de atividades esportivas podem contribuir para a formação humana. Fabi também é esperada para acompanhar a Etapa Radical e interagir com o público.

Legenda: O evento contará com a palestra da ex-atleta Fabi Alvim, bicampeã Olímpica na modalidade de voleibol e atual comentarista da Rede Globo e Sportv Foto: Divulgação

Integração

Como parte da programação do Mundo Unifor 2021, o Desafio Unifor de Escolas acontece a cada dois anos, desde 2012, com o objetivo de "integrar aproximadamente 800 estudantes de 24 escolas, entre públicas e privadas de Fortaleza e Região Metropolitana".

A Etapa Radical será disputada no Complexo Cactus Sport Park, do Shopping Iguatemi, enquanto as demais modalidades coletivas de quadra e individuais acontecerão no Parque Desportivo da Unifor. Dias e horários dos jogos estarão disponíveis no site da Unifor a partir do dia 1º de outubro.

Segurança

A organização ressalta que "todo o evento obedecerá aos protocolos setoriais de Biossegurança estabelecidos pelo Governo Estadual e Prefeitura Municipal de Fortaleza, além das orientações do Comitê de Biossegurança da Unifor".

