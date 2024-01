Ska Brasil x Floresta na Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

Ska Brasil e Floresta entram em campo nesta quinta-feira (4), às 17h15 de Brasília, em Santana de Parnaíba (SP), para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do 18.

Esta será a partida de abertura do Grupo 18 da Copinha 2024, que ainda conta com Atlético-MG e Timon-MA. Ao final das três rodadas da fase de grupos, as duas melhores equipes avançam para o mata-mata.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no YouTube.

PALPITE PARA O JOGO

RELACIONADOS DO FLORESTA

Floresta: Wilderk Sales, Cauan Felipe e Carlos; Pedro Fernandes, Rafael Índio, Clennison e Lucio Elionay; Kayky Batista, Davi Castro, Maicon Kauã, Gabriel Aquiraz e Carlos Marinho; Arilson Lima, Vitor Emanuel, Guilherme Piripiri, Anderson Patrick, Audenilson Oliveira, Rodrigo Campos, João Pedro, Gabriel Mamede e Victor Andrade; Emerson Silva, Marley Pereira, Rikelme Lima, Gabriel Negrito, Diogo Mourão, Dagoberto, Natanael Alexandre, Marcos Vinícius e Marcos Paulo. Técnico: Fabio Caponi.

SKA BRASIL X FLORESTA | FICHA TÉCNICA

Competição: primeira rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Santana de Parnaíba (SP)

Data: 04/01/2024 (quinta-feira)

Horário: 17h15 (de Brasília)