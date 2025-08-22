Sistema Verdes Mares é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares está entre os finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025, etapa estadual do Ceará. As equipes da TV Verdes Mares e do Diário do Nordeste concorrem, respectivamente, nas categorias telejornalismo e texto. A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País. A cerimônia de premiação acontece no dia 9 de setembro, promovida pelo Sebrae/CE, em Fortaleza.

Nesta edição, foram inscritas 90 reportagens e séries de diversos veículos de comunicação do Ceará, número superior ao do ano anterior, demonstrando o crescimento do interesse em pautas ligadas ao desenvolvimento econômico e social.

A TV Verdes Mares concorre com a série “Empreendedorismo no litoral, serra e sertão”, que percorreu diferentes regiões do Ceará para mostrar como moradores transformaram sonhos em negócios. Em Amontada, destacou os quintais gastronômicos que atraem turistas; em Tauá, mostrou como a tecnologia tem impulsionado o sertão; e em Ipu, revelou a tradição centenária da cerâmica, que garante renda e sustento a famílias há gerações. A equipe é composta por Susy Costa, Angélica Ferreira, Aline Oliveira, Arclebiana Paula Alencar Pereira, Nilton Alves, Carlos Marlon Benício, Otávio Augusto de Lima Souza e Jemmyle Cunha.

“Esse trabalho nos permitiu conhecer localidades pouco retratadas e mostrar como suas populações conseguem inovar sem abrir mão das tradições e ancestralidades. Ver tudo isso reconhecido nos deixa muito felizes”, afirma a editora Susy Costa.

Já o Diário do Nordeste é finalista com a reportagem “Do Campo ao Negócio”, do jornalista Ideídes Guedes, na categoria texto. A produção mostra como atletas cearenses driblam a crise com criatividade e empreendedorismo.

“O esporte sempre carrega uma mensagem importante de superação. E quando a dificuldade suplantada vai além da questão esportiva, como nas histórias dessa matéria, o papel dessa temática ganha ainda mais importância”, enfatizou o gerente de esportes do Sistema Verdes Mares, Gustavo de Negreiros.

Os vencedores estaduais seguem para a etapa regional, classificatória para a disputa nacional, quando trabalhos de todo o Brasil concorrerão ao reconhecimento máximo do Prêmio Sebrae de Jornalismo.