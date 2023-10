Sistema de videomonitoramento será testado em jogo desta terça-feira no Castelão pela Sul-Americana

Um dia após a criação de um comitê intersetorial de segurança para eventos esportivos no Ceará, o secretário da SSPDS, Samuel Elânio, anunciou que um sistema de monitoramento será testado na partida entre Fortaleza e Corinthians no Castelão, às 21h30 pela Copa Sul-Americana.

Assim, câmeras foram instaladas nas entradas e interior do Castelão para que seja possível identificar possíveis vândalos. A partida é considerada de risco, pelos episódios violentos recentes envolvendo duas torcidas organizadas do Fortaleza.

"No jogo do Fortaleza desta terça-feira, acontecerá um teste de sistema de câmeras de videmonitoramento. Serão câmeras nas entradas, no interior do estádio, para identificar possível criminosos, ou pessoas já identificadas que venham a praticar ato de vandalismo, cometer algum crime, lesionar pessoas ou causar tumulto", explicou.

Mais testes

Elânio esclareceu que mais testes de videomonitoramento serão realizados, em jogos futuros, até que o sistema seja implementado de forma definitiva.

"O dia de hoje é marcante para a história do futebol cearense, para a segurança publica. Com o videomonitoramento poderemos evitar maiores problemas no jogo de hoje, e com a criaçao do comitê, evitar problemas em qualquer outros jogos, diante da integração de todos em prol do esporte e de um futebol mais pacifico no Estado do Ceará".