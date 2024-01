Silvio Romero jogará pelo Instituto de Córdoba, da Argentina, após sair do Fortaleza

Após encerrar o seu vínculo de empréstimo com o Fortaleza e não renovar com o Independiente, o atacante Silvio Romero será jogador do Instituto de Córdoba, time da primeira divisão argentina. O atleta de 35 anos assinou contrato válido por duas temporadas, até o dia 31 de dezembro de 2025, e retorna sem custos ao clube onde foi revelado em 2006.

🔴⚪️ ¡Silvio Romero vuelve a Instituto luego de 13 años!



⚽️ Llega tras jugar en Fortaleza de Brasil.

🤝 El delantero de 35 años firmará hasta diciembre de 2025. pic.twitter.com/A0NRv1oYLs — Diario Olé (@DiarioOle) December 31, 2023

Em sua passagem anterior pela equipe, Romero marcou 25 gols em 95 jogos disputados entre a primeira e a segunda divisão da Argentina. O bom desempenho chamou a atenção do Lanús, para onde o atacante seguiu antes de ir defender o Rennes, da França. O atleta também teve passagem pelo Chiapas e América, ambos do México.

DE PROTAGONISTA À TERCEIRA OPÇÃO

Romero foi anunciado pelo Fortaleza em janeiro de 2022 e chegou como a principal contratação do Leão para a temporada. Contratado para ser o homem de referência no ataque, a chegada do atleta ao Pici ainda envolveu uma "rasteira" tricolor em cima do seu maior rival, Ceará, que também negociava com o atleta.

O argentino chamou a atenção do Tricolor após quatro temporadas de destaque no Independiente, onde fez 129 partidas, marcou 50 gols e concedeu nove assistências. Somente em 2021, seu último ano no clube, foram 22 tentos e quatro passes para gol. Em seu primeiro ano no Fortaleza, Romero foi titular durante a maior parte da temporada e balançou as redes em 14 oportunidades, além de distribuir cinco assistências.

Já em 2023, com a chegada de Lucero e a presença de Thiago Galhardo no elenco, Silvio Romero virou a terceira opção de ataque e, dentre os três atletas que atuavam na faixa central de ataque, foi o menos utilizado por Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, ele participou 42 jogos. Foram nove gols e uma assistência na temporada. Sem espaço, o destino natural de Romero era uma saída do Pici, fato confirmado por Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF, no fim da temporada.