Silvio Romero chega a Fortaleza e veste camisa tricolor: "prometo muita força, muito sacrifício"

Novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2022, o atacante argentino Silvio Romero desembarcou na capital cearense na tarde desta sexta-feira (21). Na chegada, o atleta vestiu a camisa tricolor pela 1ª vez e foi recebido pela torcida presente no local.

"Estou muito grato. Ter um treinador argentino é importante para mim para adaptação e a Copa Libertadores é um bom motivo. Prometo muita força, muito sacrifício. Que isso venha acompanhado de muitos gols. Jogar o Clássico-Rei vai depender do meu treinador. Sigo tranquilo", afirmou em entrevista no aeroporto.

A expectativa é de presença no Centro de Excelência ao longo do dia. O jogador deve realizar exames médicos antes de ser integrado ao elenco comandado pelo também argentino Juan Pablo Vojvoda.

Como o clube realiza pré-temporada intensa, com atividades em dois períodos sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, o departamento físico tricolor prepara um plano de acompanhamento do atleta. Aos 33 anos, o centroavante foi emprestado pelo Independiente-ARG ao Leão por um ano.

Na última temporada, esteve em campo em 55 jogos e marcou 22 gols. Apesar da quantidade de partidas, ainda será necessária uma adaptação ao estilo de jogo tricolor e para a intensidade exigida na atual comissão técnica. Assim, Romero terá os cuidados necessários antes de estrear pelo Fortaleza.

Contrato de Romero

O Fortaleza acertou com o Independiente-ARG o empréstimo de Sílvio Romero até o fim de 2022. No contrato, há uma cláusula para uma renovação até 2023 do período ou opção de compra fixada.

A decisão será do clube cearense no fim do ano vigente. O atacante chega como um dos principais reforços para a temporada 2022, quando o Leão disputa cinco competições, incluindo a Libertadores.