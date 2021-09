O técnico Tiago Nunes já está em atividade no Ceará. A apresentação do comandante gaúcho e outros destaques do Fortaleza e do futebol cearense estão no Show de Bola, da Verdinha (AM 810), desta quinta-feira (01). Acompanhe abaixo:

Show de Bola | ao vivo

O novo treinador do Alvinegro de Porangabuçu desembarcou na capital cearense na manhã desta quarta-feira, sendo recebido por funcionários, e foi encaminhado à Carlos de Alencar Pinto (CAP), onde conheceu o elenco e comandou seu primeiro treino.