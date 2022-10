Shakhtar joga Champions sem brasileiros pela primeira vez no século

O Shakhtar jogou sem brasileiros no time pela primeira vez no século. Ocorreu na derrota para o Real Madrid, por 2 a 1, em rodada da Champions, nesta quarta-feira (5). O atacante Dentinho, hoje no Ceará, foi um dos que deixou o clube após a invasão da Rússia às terras ucranianas.

A última partida do time ucraniano sem jogadores do Brasil havia sido na Liga dos Campeões de 2000, na vitória sobre o Arsenal. De lá para cá, o clube disputou a competição 16 vezes. A única sem jogador brasileiro em campo foi contra o Real, no Santiago Bernabéu.

O clube sempre foi conhecido como um dos que mais recebiam atletas brasileiros. Com a invasão da Rússia às terras ucranianas, os times locais sofreram debandada de atletas.

Ao todo, 38 brasileiros já defenderam a equipe.

BRASILEIROS QUE VESTIRAM A CAMISA DO Shakhtar

Brandão - atacante

Matuzalém – meia

João Batista* - meia

Ivan – lateral

Elano – meia

Jadson – meia

Fernandinho – volante

Leonardo – zagueiro

Luiz Adriano – atacante

Ilsinho – lateral

Willian – meia

Douglas Costa – meia

Alex Teixeira – meia

Bruno Renan – volante

Eduardo da Silva* - atacante

Alan Patrick – meia

Dentinho – atacante

Ismaily – lateral

Taison – atacante

Maicon Oliveira – atacante

Fernando – volante

Wellington Nem – meia

Bernard – meia

Fred – volante

Márcio Azevedo – lateral

Marlos* - meia

Dodô – lateral

Marcos Antônio – volante

Maycon – volante

Júnior Moraes* - atacante

Tetê – atacante

Marquinhos Cipriano – lateral

Fernando – atacante

Vitão – zagueiro

Marlon Santos – zagueiro

Pedrinho – atacante

David Neres – atacante

Lucas Taylor - lateral

