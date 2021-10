Shakhtar Donetsk x Real Madrid ao vivo pela Uefa Champions League: acompanhe em tempo real

Um confronto recheado de brasileiros. Shakhtar Donetsk e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h, em Kyev, na Ucrânia. A partida é válida pela terceira rodada do grupo D da Uefa Champions League e coloca frente a frente o segundo colocado, no caso o time espanhol, e o último colocado, a equipe ucraniana.

O técnico Carlo Ancelotti, do Real, deve promover a entrada do brasileiro Vinícius Júnior entre os titulares. A equipe madrilenha precisa da vitória para tentar se aproximar do líder, o surpreendente Sheriff, que tem 100% de aproveitamento, ou seja, seis pontos conquistados.

Já a equipe ucraniana, comandada por Roberto De Zerbi, vai com uma linha ofensiva completamente brasileira e que promete dar trabalho aos favoritos espanhóis. Pedrinho, ex-Corinthians, é o grande destaque da equipe da casa, que só tem 1 ponto somado.

O Real Madrid tem alguns desfalques: Carvajal, Ceballos, Bale e Mendy estão fora por lesão. Pelo Shakhtar, Dentinho, Konoplyanka, Traore e Junior Moraes também não jogam.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Nacho, Éder Militão, Alaba e Miguel Gutiérrez ou Ferland Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Modrić e Toni Kroos; Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko e Ismaily; Maycon e Stepanenko; Tetê, Alan Patrick e Fernando; Pedrinho. Técnico: Roberto de Zerbi.

Ficha técnica

Competição – Uefa Champions League 2021-22, fase de grupos – Grupo D, rodada #3

Local – Estádio Olímpico, Kiev/UCR

Horário – 16 horas (horário de Brasília)

